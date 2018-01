Vandalismo ao prédio do Alerj causa prejuízo de R$ 2 milhões

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), deputado Paulo Melo (PMDB), informou nesta terça-feira, 18, que o prejuízo com o vandalismo ao prédio histórico ficou entre R$ 1,5 milhão e R$ 2 milhões. O edifício histórico foi atacado ao fim do protesto na noite desta segunda-feira, 17, contra o aumento das passagens de ônibus.

Segundo Melo, 30% dos vitrais do segundo andar foram quebrados. Logo na entrada do prédio, há mobiliário destruído, extintores de incêndio jogados no chão e muita desordem. O prédio está protegido por policiais militares do Batalhão de Choque.

No Paço Imperial, ao lado da Alerj, as pichações estão sendo apagadas por garis da Comlurb, assim como na Igreja de São José, que também fica ao lado da Assembleia. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) dará informações sobre os danos às construções.