Vândalos destroem clube após cancelamento de show em Piracicaba

SOROCABA - Um grupo de vândalos depredou as instalações de um dos maiores clubes de Piracicaba, na madrugada deste domingo (20). A ação violenta teria sido em protesto contra o cancelamento de um show do MC Kauan. O Clube Atlético Piracicabano estimou o prejuízo em R$ 50 mil.

Entre os vândalos havia homens armados. Os seguranças teriam deixado o local antes do tumulto começar, por volta de 0h30. O quebra-quebra atingiu vidraças, banheiros, Iluminação e o bar. Houve furto de bebidas e mercadorias. Pessoas que estavam no local foram agredidas. O Clube informou que apenas alugou o espaço para os organizadores do show e que vai entrar com ação contra a organização.

A assessoria do cantor, informou que o show foi cancelado por falta de segurança. De acordo com a produção do MC Kauan, houve invasão das áreas do camarote e do bar deixando o evento vulnerável. A KS produções, responsável pela organização do show negou que tenha abandonado o local. Segundo a empresa, além da mercadoria e bebidas do bar também houve furto de dinheiro, por isso a devolução dos ingressos ainda será estudada. A polícia civil abriu inquérito para apurar o caso.