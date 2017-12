Vândalos destroem objetos de igreja histórica em Minas A Igreja de Nosso Senhor Bom Jesus, construída no século 19 e localizada próxima ao centro histórico de Sabará, na região metropolitana da capital mineira, foi alvo esta madrugada de ações de vandalismo. De acordo com a Polícia Militar de Sabará, duas imagens sacras e outros objetos que faziam parte do acervo da igreja foram destruídos. A PM informou que não tinha pistas do autor ou dos autores do crime contra o patrimônio histórico. A imagem de Nosso Senhor Bom Jesus, esculpida em madeira no século 19, e uma escultura em gesso de Nossa Senhora de Fátima foram quebradas. Segundo os policiais militares, foi destruído ainda um sacrário - onde as hóstias ficam acondicionadas - e três lecionários - livros usados nas missas - foram incendiados. O fogo, porém, de acordo com a PM, não chegou a atingir e afetar a estrutura da igreja. Os moradores e a zeladora do templo, Antônia Matias de Jesus, encontraram pela manhã hóstias no chão. A princípio, nenhum objeto de valor foi roubado. Uma equipe de peritos da Polícia Civil esteve no local. De acordo com os policiais, as investigações serão iniciadas amanhã e serão comandadas pelo delegado titular da 30ª seccional de Sabará, Milton Gomes Pereira Júnior.