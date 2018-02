Vários vôos foram cancelados por falta de passageiros O movimento dos principais aeroportos na manhã desta terça-feira, 20, última dia do feriado prolongado de carnaval, manteve-se tranquilo, com poucos passageiros e muitos cancelamentos, de acordo com informações da Rádio Eldorado. Em Congonhas, dois vôos estavam cancelados e as 14 chegadas e 30 partidas do dia estavam confirmadas. Apesar da nebulosidade, o aeroporto operava normalmente para pousos e decolagens. No Aeroporto Internacional de Guarulhos, o fluxo de passageiros estava um pouco maior, em relação a segunda, mas ainda abaixo do normal. Até as 9 horas estavam previstos 18 decolagens nacionais e 10 internacionais. Apenas um vôo da Gol, com destino a Buenos Aires, estava com atraso de uma hora. Por falta de passageiros, 11 vôos foram cancelados. No Rio, a situação também estava tranquila, mas com o saguão bem movimentado, com o retorno dos passageiros após o feriado. Em Brasília, sete vôos foram cancelados e as quatro partidas previstas até as 9 horas, três para São Paulo e uma para o Rio, estavam confirmadas. Em Curitiba, vários desembarques foram cancelados devido à baixa procura e alguns vôos apresentavam atrasos com até 30 minutos, o mesmo acontecendo em Belo Horizonte. Trinta e quatro embarques e os 36 desembarques estavam previstos para esta terça. No aeroporto Luís Eduardo Magalhães, em Salvador, apenas dois vôos estavam atrasados, um da Gol, com destino a Porto alegre, e outro da TAM, para Brasília. Eles deveriam ter partido às 6h15 mas ainda não havia horário para decolagem confirmado. Em Fortaleza, oito vôos foram cancelados e a Infraero prevê que a movimentação de passageiros aumente à tarde.