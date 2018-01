Vaticano divulga agenda do papa na Jornada Mundial da Juventude

Atualizado às 8h28

SÃO PAULO - O Vaticano divulgou na manhã desta terça-feira, 7, a agenda oficial do papa Francisco para a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, que vai de 22 a 28 de julho. Entre os locais que o pontífice visitará estão a comunidade de Varginha, no Complexo de Manguinhos, zona norte da capital fluminense e a Basílica Aparecida, em São Paulo - o Cristo Rendentor será visto apennas por sobrevoo de helicóptero. No dia 26 de julho, o papa terá um encontro com jovens presidiários no Palácio de São Joaquim, na Glória, zona sul do Rio. Confira a programação completa divulgada no site do Vaticano:

22 de julho

- O papa chega ao Rio de Janeiro na tarde de segunda-feira, 22 de julho, sendo recebido no Aeroporto Internacional do Galeão/Antonio Carlos Jobim pela presidente Dilma Rousseff; pelo Arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta; pelo Arcebispo de Aparecida e Presidente da CNBB, Cardeal Raymundo Damasceno Assis; pelo governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral; e pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.

- No aeroporto não serão realizadas formalidades particulares e não serão pronunciados discursos. A Cerimônia de boas-vindas se realizará internamente no Palácio Guanabara. O pontífice se deterá por alguns minutos na sala presidencial do aeroporto, enquanto a comitiva toma o seu lugar nos veículos do cortejo papal.

- O papa Francisco deixará o aeroporto de papamóvel em direção ao Palácio Guanabara, sede oficial do Governo do Estado do Rio de Janeiro, onde será realizada a cerimônia de boas-vindas; presentes os mais altos cargos do Estado, o corpo diplomático e algumas centenas de convidados institucionais.

- Além da execução dos hinos e honras militares, os discursos da presidente Dilma e o papa; em seguida a apresentação das duas delegações (brasileira e vaticana). A presidente acompanha Francisco à Sala Verde do primeiro andar, onde se realizarão os encontros privados.

- Breve encontro com o governador do Estado do Rio de Janeiro e apresentação da família.- breve encontro com o prefeito da cidade do Rio de Janeiro e apresentação da família. O papa deixará o Palácio Guanabara em direção ao Sumaré, onde será a sua residência durante a permanência no Rio de Janeiro.

23 de julho

- A terça-feira, dia 23, será estritamente privada até a manhã de quarta-feira, 24 de julho.

24 de julho

- Na quarta-feira, 24, às 8h15 o papa deixará o Rio de Janeiro e de helicóptero irá até Aparecida onde irá venerar a imagem de Nossa Senhora no Santuário Nacional e celebrará a Santa Missa.

O papa será acolhido pelo Arcebispo de Aparecida, Dom Raymundo Damasceno Assis e pelo Reitor do Santuário Padre Domingos Sávio da Silva. O papa Francisco almoçará no Seminário Bom Jesus, retornando depois ao Rio de Janeiro.

- No final da tarde no Rio de Janeiro, Franscisco visitará o Hospital São Francisco de Assis. O Hospital, dirigido pela Associação homônima, dedica-se seja à recuperação dos dependentes da droga e do álcool, seja na assistência médica-cirúrgica, assegurada gratuitamente aos indigentes, com cerca 500 leitos. Está previsto um discurso.

- No início da noite, Francisco retornará ao Sumaré onde irá jantar de forma privada e onde pernoitará.

25 de julho

- Na quinta-feira, dia 25, o papa celebrará no início da manhã a Santa Missa em privado na Residência do Sumaré.

- Às 9 horas Francisco deixará o Sumaré em direção ao Palácio da Cidade, onde receberá das mãos do Prefeito Paes, as chaves da cidade e irá abençoar as bandeiras oficiais dos Jogos Olímpicos e paraolímpicos.

- Por volta das 10 horas deixará o Palácio da Cidade e se dirigirá à Comunidade da Varginha - Manguinhos, para uma visita.

- A Comunidade da Varginha faz parte de uma ampla favela "pacificada" em virtude do programa de recuperação realizado pelas Autoridades brasileiras.O papa será acolhido pelo pároco, pelo vice-pároco, pelo vigário episcopal e pela superiora das Irmãs da Caridade.

- Logo em seguida se dirigirá para a pequena igreja dedicada a São Jerônimo Emiliano onde encontrará alguns membros da comunidade paroquial. Na Paróquia, após um momento de oração, será abençoado o novo altar e o papa oferecerá um presente à comunidade.

- Francisco se dirigirá depois ao campo de futebol, onde estará reunida a comunidade. Ao longo do percurso (cerca 100 metros) visitará a casa de uma família da comunidade. Ali o Papa fará um discurso.

- O papa retornará depois ao Sumaré para o almoço em privado.

- Na parte da tarde às 17h o pontífice deixará novamente o Sumaré em direção da Praia de Copacabana, onde terá lugar a Festa da Acolhida aos jovens participantes da JMJ.

O ato está previsto na forma de Celebração da Palavra. O papa fará um discurso e abençoará os jovens. Retornará depois ao Sumaré onde pernoitará.

26 de julho

- Na sexta-feira de manhã, dia 26, Santa Missa em privado na Residência do Sumaré. Em seguida irá se deslocar em automóvel até à Quinta da Boa Vista onde às 10h irá confessar 5 jovens provenientes dos cinco continentes.

- Após as confissões Papa Francisco se transferirá para o Palácio São Joaquim, residência do Arcebispo do Rio de Janeiro, o qual acolhe o Santo Padre na entrada principal.

- O papa irá encontrar em forma reservada cinco jovens detentos. Presentes também alguns assistentes acompanhantes dos jovens detentos. Em seguida, Francisco e o Arcebispo se dirigirão ao primeiro andar para visitar a Capela onde encontrará as Irmãs que trabalham na residência.

Às 12h, Fransico rezará a oração do Angelus do balcão do palácio. Em seguida encontrará os 20 membros do Comitê Organizador e os dez grandes patrocinadores-benfeitores da JMJ para uma saudação. Não estão previstos discursos.

- No Salão redondo no primeiro andar do Arcebispado, o papa almoçará com S.E. Dom Tempesta e com 12 jovens de várias nacionalidades: um jovem e uma moça de cada um dos continentes mais um jovem e uma moça de nacionalidade brasileira.O almoço terá a duração de cerca uma hora. Após o almoço retornará ao Sumaré.

- No final da tarde, às 17h, retornará à Praia de Copacabana para a Via Sacra com os jovens: o Santo Padre, depois de introduzir o ato litúrgico, acompanhará do palco o desenvolvimento da Via Sacra, e ao término pronunciará a sua alocução e concluirá a oração. Depois retornará ao Sumaré onde pernoitará.

27 de julho

- No sábado de manhã, dia 27, Francisco irá à Catedral da cidade onde celebrará a Santa Missa, às 9h, com os bispos da JMJ, com sacerdotes, religiosos e seminaristas.

- Já no Teatro Municipal, às 11h30, o Santo Padre encontrará a classe dirigente do Brasil; presentes políticos, diplomatas, expoentes da sociedade civil, empresários, pessoas do mundo da cultura e representantes das maiores comunidades religiosas do país. O Papa fará um discurso.

Na conclusão o Pontífice retornará ao Sumaré onde irá almoçar com os Cardeais do Brasil, a Presidência da CNBB, os Bispos da Região e a Comitiva papal.

- No início da noite, por volta das 18h15 o Papa deixa o Sumaré em direção do Campus Fidei de Guaratiba onde será realizada a Vigília de Oração com os jovens.

- O encontro com os jovens terá lugar em uma área campestre denominada Campus Fidei, preparada para a ocasião pelas Autoridades locais, e que pode conter mais de dois milhões de pessoas. O encontro será na forma de uma Liturgia da Palavra, com testemunhos e perguntas de cinco jovens ao papa; respostas e discurso; orações e cantos; troca de presentes e benção. Os jovens dormirão no Campus Fidei, esperando a missa do dia seguinte.

28 de julho

- No domingo, dia 28, Franisco às 8h20 deixará novamente o Sumaré em direção a Guaratiba. Durante o deslocamento, o helicóptero do papa sobrevoará a célebre estátua do Cristo Redentor que do alto do Corcovado abraça a cidade do Rio.

- Um cinegrafista do CTV estará abordo do helicóptero e transmitirá as imagens ao vivo através do host broadcaster.

- Às 10h terá início a Missa de Envio da JMJ Rio2013. Prevista a presença da presidente Dilma.

- A Celebração terminará com o discurso de S.E.Card.Rylko; Angelus do papa; e anúncio da sede e do ano onde se realizará a sucessiva JMJ.

- Retornará ao Sumaré onde irá almoçar com a Comitiva papal.

- Ainda no Sumaré às 16h o papa encontrará o Comitê de Coordenação do CELAM, Conselho Episcopal latino-americano.

- O Comitê de coordenação do Celam é composto por cerca 45 bispos, que iniciarão as Sessões de trabalho na segunda-feira, dia 29 de julho.

- Depois de se despedir do pessoal da residência do Sumaré, Francisco se dirigirá ao Rio Centro onde encontrará cerca de 15 mil voluntários da JMJ. O papa fará a eles um discurso.

- Às 18h30 a cerimônia de despedida no aeroporto Galeão/Antonio Carlos Jobim. O papa será acolhido no Pavilhão de honra Marechal Trompowski de Almeida pela presidente Dilma, que irá discursar.

- O papa se despedirá da presidente nas escadas do avião. A partida para Roma está prevista para às 19h, e a chegada a Roma, 11h30 da manhã, horário italiano.