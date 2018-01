Vaticano proíbe hóstias sem glúten

A Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos elaborou um comunicado a pedido do papa Francisco no qual recorda as estritas normas para a elaboração do pão e do vinho destinados à Eucaristia. Uma delas é que as hóstias não podem ser sem glúten.

No documento dirigido a bispos de todo o mundo, é indicado que eles devem "vigiar a qualidade do pão e do vinho destinados à Eucaristia e, portanto, aqueles que os preparam".

Sobre as hóstias, o comunicado lembra que devem ser de pão ázimo (sem fermento), só de trigo, e portanto, fica proibido misturá-lo com outras substâncias, ainda que sejam cereais. O Vaticano considera um "abuso grave" introduzir outras produtos como frutas, açúcar ou mel.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Está totalmente proibido utilizar um vinho do qual se tenha dúvida sobre seu caráter genuíno ou sua procedência" e "não se deve admitir sob nenhum pretexto outras bebidas de qualquer gênero", destaca o comunicado.

Diante das intolerâncias alimentares cada vez mais frequentes, o Vaticano também responde que está permitido "o uso de pão com pouca quantidade de glúten", mas não totalmente sem./EFE