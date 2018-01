Vazamento de amônia em frigorífico da JBS leva 19 funcionários para o hospital

CUIABÁ - Um vazamento de amônia em um frigorífico da JBS, localizado na MT-430, em Confresa, a 1.160 km de Cuiabá, levou 19 trabalhadores para o hospital. Segundo a empresa, “houve uma falha no sistema de proteção e detecção de amônia na unidade”.

De acordo com informações do serviço de saúde de Confresa, os trabalhadores foram atendidos com irritação nos olhos e nariz, vômitos e náuseas. A empresa informou, em nota, que os funcionários já tiveram alta e passam bem. Os trabalhos no frigorífico foram retomados.

Este é o quarto vazamento do mesmo produto em unidades da empresa. Três aconteceram em unidades da JBS em Mato Grosso do Sul (MS).