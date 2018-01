Vazamento de prova cancela concurso da Polícia Rodoviária

A Polícia Rodoviária Federal cancelou o concurso nacional previsto para este sábado, 8, porque teria havido vazamento do conteúdo das provas. A recomendação foi feita pelo Ministério Público Federal, depois de investigar a denúncia. Cerca de 120 mil pessoas de todo o País concorriam a 340 vagas para agente da PRF, sendo 146 para o Mato Grosso e 194 para o Pará. As provas seriam aplicadas em diversos Estados. O salário inicial é de R$ 5.084. Segundo a assessoria de imprensa da PRF, uma nova data só será marcada depois de a investigação comprovar se houve conivência dos organizadores, do Núcleo de Computação Eletrônica (NCE) da UFRJ. A previsão é que o novo concurso aconteça apenas no ano que vem, pois há a possibilidade de que a UFRJ, que ganhou a licitação para aplicar a prova, seja dispensada. Os procuradores regionais da República de São João de Meriti, município na Baixada Fluminense, Ana Paula Rodrigues e Antônio Cabral receberam de um informante o conjunto de provas que seria aplicada. O professor do NCE Orlando Bastos Mendes, responsável por elaborar os gabaritos das questões, reconheceu o teor das questões, e até a formatação, como sendo iguais aquelas que seriam aplicadas no concurso. Na mesma cidade, um homem ainda não identificado foi preso ao oferecer o gabarito das provas por R$ 40 mil.