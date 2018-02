Vazamento em refinaria deixa três feridos na BA

Três operários da Mip Engenharia, empresa contratada pela Petrobras para a instalação de duas caldeiras na unidade 83 da Refinaria Landulpho Alves, em São Francisco do Conde (BA), região metropolitana de Salvador, ficaram feridos nesta sexta-feira, 12, depois que a tubulação de uma das caldeiras explodiu, deixando vazar os vapores d''água armazenados em alta temperatura e pressão. Um dos trabalhadores, que não teve a identidade revelada, está internado em estado grave no Hospital de Medicina Humana, no município vizinho de Candeias.

De acordo com o Sindicato de Petroleiros e Químicos da Bahia, a vítima teve mais de 70% do corpo queimado e foi submetido a uma cirurgia durante a noite. Os outros dois feridos também estão internados, com queimaduras em até 20% do corpo. Em nota, a refinaria informou que uma comissão investiga as causas do acidente.