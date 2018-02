Vazamento no caso Bancoop pode valer ação A defesa do corretor de valores Lúcio Bolonha Funaro ? que denunciou o deputado cassado e ex-ministro da Casa Civil José Dirceu de ter se beneficiado em negócios fechados por fundos de pensão sob controle do PT ?, estuda medidas jurídicas contra o vazamento dos depoimentos por ele prestados ao Ministério Público Federal.