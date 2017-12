Veículo cai no rio Tamanduateí, depois de colisão Um carro cai no Rio Tamanduateí, na noite de quinta-feira, 1º, em Santo André, na região da Grande São Paulo, depois de ser atingido por outro veículo, segundo informações do jornal Bom Dia São Paulo, da TV Globo. De acordo com a polícia, o acidente aconteceu, por volta das 22 horas, na Avenida do Estado, que liga a capital paulista à região. O motorista avançou o sinal vermelho num cruzamento e foi atingido por um outro automóvel. Com o impacto, o carro foi jogado dentro do rio e ficou de ponta cabeça. Apesar da gravidade do acidente, ninguém se feriu.