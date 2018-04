Veículo tenta atravessar linha e atinge trem no Rio

Um carro que tentou atravessar a linha do trem se chocou contra uma composição na tarde desta quarta-feira, 19, no Rio de Janeiro. O acidente aconteceu entre o ramal de Saracuruna, na Baixada Fluminense, e a Central do Brasil, no centro do Rio. O acidente aconteceu perto da estação de Gramacho, em Duque de Caxias.

Segundo nota divulgada pela Supervia, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados por volta das 13h37, horário do acidente. Até o momento, não há informações sobre feridos.

A Supervia também afirmou que a circulação dos trens no ramal Saracuruna foi alterada e está sendo realizada entre as estações Central do Brasil e Gramacho. A empresa aguarda os procedimentos de perícia para liberar a circulação dos trens.