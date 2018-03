Veículos com engate deverão ter selo do Inmetro até o dia 26 Carros de passeio, caminhões e caminhonetes que possuem engate traseiro devem se adequar às novas regras do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) até o dia 26 de janeiro. Os proprietários precisam providenciar instalação elétrica apropriada ao tracionamento do reboque adequado para cada veículo, dispositivos de iluminação, corrente de segurança e devem ter o formato esférico. A resolução nº 197, criada em julho do ano passado, obriga carros de até 3,5 toneladas com engate para reboque a terem um selo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro). Para obter o selo, é necessário cumprir essas determinações. O presidente do Contran, Alfredo Peres da Silva, explica que as novas regras trarão mais segurança para a população. Segundo ele, muitos motoristas utilizam o engate de forma inadequada, para proteger o veículo de batidas traseiras. O uso errado do engate, no caso de colisões, pode trazer prejuízos maiores aos carros e motoristas, alerta Silva. Os novos carros que saírem das concessionárias já devem ter estipulados em seus documentos se podem ou não ter engate e quantos quilos podem carregar. A infração das novas regras é considerada gravíssima, passível de multa de R$ 127,69 e cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).