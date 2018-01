Veja a nota do Itamaraty sobre incidente com a Espanha "O Ministro das Relações Exteriores - que se encontra na República Dominicana para a reunião do Grupo do Rio - tomou conhecimento, com profundo desagrado, de mais um episódio, ocorrido ontem, 5 de março, de denegação de entrada de brasileiros na Espanha pelas autoridades imigratórias do Aeroporto de Madri. Há poucas semanas, o Ministro Celso Amorim havia manifestado ao Chanceler espanhol a insatisfação do Governo brasileiro com a repetição de tais medidas restritivas e ressaltado a importância de que se conceda tratamento digno e adequado a cidadãos brasileiros que ingressam na Espanha. Por instrução do Ministro Celso Amorim, o Secretário-Geral das Relações Exteriores, Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, convocou o Embaixador da Espanha em Brasília para manifestar a inconformidade do Governo brasileiro com o novo episódio. O Secretário-Geral das Relações Exteriores afirmou ao Embaixador espanhol que as medidas recentemente adotadas pelas autoridades imigratórias da Espanha são incompatíveis com o bom nível do relacionamento entre os dois países. O Embaixador do Brasil na Espanha, José Viegas Filho, fez chegar ao Chanceler espanhol a insatisfação do Ministro Celso Amorim com respeito ao tema. O Ministério das Relações Exteriores está examinando a adoção de medidas apropriadas em resposta ao ocorrido, tendo em conta, inclusive, o princípio da reciprocidade."