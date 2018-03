Veja as principais fotos desta sexta-feira

Durante encontro em Brasília, Joseph Blatter diz que Dilma prometeu honrar garantias dadas à Fifa sobre a Copa de 2014.

O novo líder do governo no Senado, Eduardo Braga (PMDB-AM), visitou Lula no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O ex-presidente finalizou o tratamento contra uma pneumonia nesta sexta-feira.

Pensando nos Jogos de Londres, a campeã olímpica do salto em distância Maurren Maggi treina no Morumbi, em São Paulo, e ganha elogios de técnico.