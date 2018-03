Veja como fazer doações para moradores da Região Serrana do Rio

SÃO PAULO e RIO - Várias localidades no Rio de Janeiro já se engajaram para ajudar as vítimas dos deslizamentos de terra provocados pelas recentes chuvas na Região Serrana do Estado. Shoppings, repartições do governo, ONGs e postos policiais aceitam qualquer tipo de doação. As principais necessidades são água mineral, alimentos não perecíveis (de preferência para pronto consumo), produtos de higiene pessoal, fósforos, isqueiros, velas, roupas, colchões e cobertores.

Você pode levar seus donativos nos seguintes locais:

- Delegacias, postos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar ou Polícia Rodoviária do Estado do Rio

- Ministério Público Estadual (Av. Marechal Câmara, 370 - centro / Das 10h às 17h)

- Palácio da Guanabara (Rua Pinheiro Machado, s/n - Laranjeiras)

- Cruz Vermelha do Rio (Rua Coronel Bernardino de Melo, 2085 - Nova Iguaçu) e de todo o País

- Viva Rio (Rua do Russel, 76 - Glória)

- Secretaria de Assistência Social de Petrópolis (Rua Aureliano Coutinho, 81)

- Centro de Cidadania de Itaipava (Estrada União Indústria, 11.860 - Petrópolis)

- Ceasa Grande Rio (Av. Brasil, 19.001 - Irajá - [21] 2333-8217)

- Ceasa São Gonçalo (Rod. Amaral Peixoto, Km 9,5 - Colubandê)

- Fiperj Niterói (Alameda São Boa Ventura, 770 - Fonseca)

- Repartições de Aruarama e sede da prefeitura (Av. Nilo Peçanha, 352, 2º andar, Centro)

- Unidades da Aruarama Solidária (Av. Brasil, 10, 2º andar - Centro)

- Sede da Assistência Social de Cabo Frio (Rua Florisbela Roza da Penha, s/n° - Braga - das 8h às 17h)

- Sede da Coordenadoria de Serviços de Cabo Frio (Av. Joaquim Nogueira, 271 - São Cristóvão)

- Metrô Rio, nas estações: Ipanema-General Osório, Siqueira Campos, Botafogo, Carioca, Glória, Largo do Machado, Catete, Central, Saens Peña, Nova América-Del Castilho e Pavuna

- Lojas Americanas do Rio

- Lojas do grupo Pão de Açúcar do Rio de Janeiro e Grande São Paulo

Dinheiro. A prefeitura de Teresópolis abriu uma conta corrente para que sejam feitas doações. (Banco do Brasil, agência 0741, C/C 110000-9)

A prefeitura de Nova Friburgo também tem uma conta para receber verba de ajuda da população. (Banco do Brasil, agência 0335-2, C/C 120000-3)

A prefeitura de Areal colocou uma conta para receber ajuda do restante da população (Banco do Brasil, agência 2941-6, C/C 15708-2)

A ONG Viva Rio disponibilizou uma conta para que sejam feitas doações (Banco do Brasil, agência 1769-8, C/C: 411396-9)

O Banco Bradesco também liberou uma conta para receber valores a serem repassados para as vítimas da região Serrana (Fundo Estadual da Assistência Social, agência 6570-6, C/C 2011-7)

A Caixa Econômica Federal abriu uma conta em nome da Defesa Civil para recebimento de verba (Agência 0199, C/C 2011-0 para a operação 006)

O Itaú-Unibanco também colocou uma conta a disposição do governo do Rio, para receber valores aos moradores da Região Serrana (Agência 5673, C/C 00594-7)

Sangue. O Ministério Público ainda reforça que há necessidade de doação de sangue para pessoas que estão feridas. (HEMORIO - Rua Frei Caneca, 8, Centro)

Shoppings. Além disso dos pontos de coleta, os centros comerciais da Aliansce, que administra shoppings, também doarão R$ 100 mil em itens de primeira necessidade. "Se os centros de compras de outras regiões do Brasil também desejarem colaborar, serão muito bem vindos", declarou o presidente da Alshop, Nabil Sahyoun, em nota envidada pela entidade.

- Shopping Iguatemi (Rua Barão de São Francisco - Gloria [21 2577-8777)

- Bangu Shopping (Rua Fonseca, 240 - Bangu - [21] 2430-5130)

- Carioca Shopping (Av. Vicente de Carvalho, 909 - Vila da Penha - [21] 2430-5120)

- Caxias Shopping (Rod. Washington Luiz, 2895 - Duque de Caxias - [21] 2430-5110)

- Passeio Shopping (Rua Viúva Dantas, 100 - Campo Grande - [21] 2414-0003)

- Santa Cruz Shopping (Rua Felipe Cardoso, 540 - Santa Cruz - [21] 2418-9400)

- Shopping Grande Rio (Rod. Presidente Dutra, 4.200 - S.J. de Meriti - [21] 2430-5111)

- Via Parque Shopping (Av. Ayrton Senna, 3.000 - Barra da Tijuca - [21] 2430-5100)

- Shopping Leblon (Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - Leblon - [21] 2430-5122)

- PátioMix Costa Verde Shopping (Rod. Rio-Santos, Lote B, Zona Industrial - Itaguaí [21] 3781-8888)

Atualizado às 14h40 de 14/01.