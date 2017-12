Veja imagens do calor nas praias do Rio e da represa Guarapiranga, em SP

SÃO PAULO e RIO - O sol e o calor de mais de 30 graus levaram milhares de turistas às praias. No Rio de Janeiro, o dia foi de grande movimento com muitos visitantes chegando para o réveillon. Em São Paulo, as praias da represa de Guarapiranga também ficaram lotadas.

O último fim de semana do ano em São Paulo começou com tempo bom, mas o céu ficou nublado no fim da tarde. Na sexta-feira, a temperatura na cidade foi a segunda mais quente do ano, chegando a 34,4ºC às 16 horas. O recorde de calor foi no dia 11 de novembro, quando os termômetros marcaram 34,5ºC.