Para saber se está com leite adulterado, o comprador deve observar a identificação do lote impressa na embalagem e consultar a lista de lotes adulterados divulgada pelo Ministério da Agricultura. A seguir, as marcas de leite e os lotes com problema.

Líder: lotes TAP 1 MB

Mumu: 3 ARC

Italac: L 05 KM 3, L 12 KM1, L 13 KM3, L 22 KM4 e L 23 KM1

LatVida: volumes produzidos em 16 de fevereiro de 2013 com validade até 16 de junho de 2013