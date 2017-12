Veja os números da Mega da Virada

Atualizado no dia 1/1/2014, às 8h50

SÃO PAULO - A Mega Sena da Virada, sorteada nesta terça-feira, 31, saiu para quatro bilhetes. Os ganhadores dividiram prêmio total de R$ 224.677.860,07. De acordo com a Caixa Econômica Federal, eles são das cidades de Curitiba (PR), Palotina (PR), Maceió (AL) e Teofilândia (BA).

Cada sorteado vai receber R$ 56.169.465,02. Em um dos casos, a aposta foi de um bolão de 10 cotas, em Palotina, no Paraná, e cada participante ganhará R$ 5.616.946, 50. As dezenas sorteadas foram 20 – 30 – 36 – 38 – 47 – 53.

Outros 1.147 apostadores acertaram a Quina e vão receber R$ 38.701,20 cada, e 90.376 apostadores foram sorteados na Quadra e vão embolsar R$ 701,67 cada.

O valor do prêmio da faixa principal, se aplicado na poupança, renderia cerca de R$ 1,3 milhão por mês, aproximadamente R$ 44 mil por dia.

Foram vendidos 104 milhões de bilhetes até as 14 horas desta terça-feira, prazo final para fazer as apostas. Em 2012, o prêmio foi de R$ 244 milhões. O total arrecadado desde o início das apostas, em 11 de novembro, foi de R$ 758.218.978,00. Mais de R$ 240 milhões foram arrecadados apenas entre segunda-feira e terça.

Problemas. Para evitar que premiações acabem em caso de polícia, as loterias passarão a usar, já no início de 2014, um bilhete com espaço no verso para que o apostador coloque nome e CPF. A Caixa já orienta o consumidor a anotar atrás do bilhete dados pessoais para que somente ele seja autorizado a receber o prêmio, caso seja sorteado.