Veja os números da Mega-Sena sorteados nesta quarta

SÃO PAULO - Os números da Mega Sena foram sorteados nesta quarta-feira, 19. O prêmio estava acumulado em R$ 111 milhões. As dezenas sorteadas foram: 01- 04 - 05- 14 -45 - 56.

Apenas uma pessoa, de Santa Bárbara d'Oeste, no interior de São Paulo, acertou os seis números e faturou o prêmio acumulado de R$ 111 milhões. O município fica na região de Campinas e tem cerca de 180 mil habitantes.

Setecentos e nove apostadores ganharam na Quina e levaram, cada um, R$ 16.432,41. 49.590 apostadores fizeram a quadra e ganharam R$ 390,78. A arrecadação total do concurso foi de R$ 199.000.534.

De acordo com a Caixa, se o vencedor aplicar o dinheiro na poupança, receberá mais de R$ 643 mil em rendimentos mensais, o equivalente a R$ 21,4 mil por dia. Com o valor integral do prêmio, o ganhador pode adquirir dez apartamentos com vista para o mar de Copacabana. Veja aqui o que pode ser feito com a bolada.

Este é o segundo maior prêmio de concursos regulares da Mega-Sena. O primeiro foi sorteado em 6 de outubro de 2010, no concurso 1.220, que pagou R$ 119 milhões para apenas um ganhador.