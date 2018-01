Dezessete apostas dividem o prêmio da Mega da Virada

A Mega da Virada sorteou suas seis dezenas do concurso 2.000 na noite deste domingo, 31. Os números são: 03, 06, 10, 17, 34 e 37. Segundo a Caixa Econômica Federal, a premiação do concurso mais esperado do ano bateu recorde e chegou a R$ 306,7 milhões, a maior cifra da história. Foram dezessete apostas ganhadoras com seis dezenas, e cada uma receberá R$ 18.042.279,04.

As apostas vencedoras foram feitas em 13 cidades de sete Estados do País. Quatro dos vencedores apostaram em São Paulo (SP), dois em Guarulhos (SP) e os demais no Rio de Janeiro (RJ), Seropédica (RJ), Belém (PA), Brusque (SC), São João do Triunfo (PR), Rio Azul (PR), Cruz das Almas (BA), Prado (BA), Uruçuba (BA), Carmo do Cajuru (MG) e Contagem (MG).

A arrecadação total do concurso, segundo a Caixa, foi de R$ 890.947.368,50. As apostas puderam ser feitas até as 14 horas desse domingo, 31, por R$ 3,50.

Em nota, a Caixa afirmou que, se o valor total da premiação fosse aplicado na poupança, renderia ao ganhador cerca de R$ 1,3 milhão por mês. Sozinha, a bolada também é suficiente para comprar 130 imóveis no valor de R$ 2,3 milhões cada ou, ainda, 20 iates de luxo.

Histórico. Na edição anterior, de 2016, seis apostas venceram a Mega da Virada. Os bilhetes sorteados eram de Salvador (BA), Fortaleza (CE), Trizidela do Vale (MA), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS) e Fazenda Vilanova (RS).

Já em 2015, o prêmio principal foi dividido entre apostadores de Cerquilho (SP), Água Branca (AL), além de Guaçuí, Vila Velha e Vitória (ES).