Velocidade determina o valor Enviei correspondência via Sedex para outro Estado e paguei R$ 22,70 (envelope com duas folhas sulfite). Considerando o valor extorsivo, perguntei à funcionária quanto pagaria para enviar por correspondência simples: R$ 1. Questionei então qual seria a razão de os Correios cobrarem pelo Sedex 22 vezes mais, ao que ela me respondeu que, por Sedex, tenho a garantia de que a correspondência chegará ao destino e, caso não chegue, tenho direito a um seguro no valor de R$ 285. Quanto ao prazo de entrega, é o mesmo para as duas modalidades, ou seja, dois dias úteis. Poderia a empresa justificar o que encarece de forma tão exorbitante o Sedex? Optando pela correspondência comum, apesar de o cidadão pagar pelo serviço, ela está sujeita a desaparecer no caminho? Torço para perderem minha correspondência e receber o seguro. FREDERICO FONTOURA LEINZ São Paulo A assessora de Imprensa dos Correios, Cláudia Valente, informa que os Correios possuem diversos tipos de produtos e serviços para atender a todas as necessidades dos seus clientes. Na modalidade de encomendas expressas há o Sedex, Sedex 10, Sedex Hoje e Sedex Mundi. Cada serviço possui um diferencial e os preços são definidos em razão da velocidade de entrega, do peso, dos valores a eles agregados e das garantias oferecidas. A carta simples, por sua vez, possui prazos de entrega maiores que os do Sedex. Os serviços de encomendas expressas demandam uma logística diferenciada, o que acarreta custos. Há diversas opções de envio, que vão desde a carta social, por R$ 0,01, às encomendas expressas, com seguro embutido para o caso de extravio ou avarias. Atender prontamente? Em julho solicitei à SKY um ponto adicional em minha residência. Efetuei o pagamento e recebi pelos Correios o aparelho. Dias depois, um técnico veio fazer a instalação e, por causa de uma impossibilidade técnica, ela não pôde ser concluída. Solicitei a devolução do valor, R$ 599, e a retirada do equipamento, mas até 9 de dezembro o problema não havia sido solucionado. A SKY respondeu que eu deveria enviar o aparelho pelos Correios e que, após essa data, receberia o valor pago. Postei-o no dia 20/10, mas até hoje nada! Há um grande descaso por parte dos atendentes do SAC. Desisti de ligar após várias tentativas sem sucesso. SEITI L. ANAGUSKO São Paulo O diretor de Relacionamento da SKY, Eduardo Belham, diz que um dos seus objetivos é atender a todos os clientes o mais prontamente possível. A empresa lamenta pelos transtornos causados e esclarece que uma funcionária entrou em contato com o leitor informando que o estorno estará expresso na próxima fatura ou na subseqüente. Esse telefone não existe Desde o começo do ano venho recebendo telefonemas das Casas Bahia procurando por um tal de Wesley. Já informei inúmeras vezes que em casa não mora nenhum Wesley, que não conheço o tal de Wesley, que o telefone não é do Wesley, que este número de telefone está comigo há 20 anos - em vão. Na semana seguinte ligam de novo, fazendo as mesmas perguntas. Concordo que eles têm de correr atrás do prejuízo, mas ao receber as mesmas informações deveriam perceber que estão ligando para o número errado. É permitido pelo Código de Defesa do Consumidor incomodar de tal maneira pessoas que não têm nada que ver com o caso? E, Telefônica, como é possível o número 3323-2800, que me atormenta desde o começo do ano, não existir? Essa é a informação que escuto ao ligar para ele. CARMEN A. C. EWERT São Paulo Marilza Lima, do Serviço de Atendimento ao Consumidor das Cassas Bahia, informa que já foi efetuada a exclusão do número de telefone do cadastro da cliente. Seus Direitos: A intimidade e a paz do lar de cada família são atributos essenciais à dignidade da pessoa humana. São limites máximos - muralha de aço - à intromissão e à perturbação alheia. Portanto, se esse Wesley nunca morou e não existe na residência da senhora Carmem, bastava essa informação, uma só vez, aos ávidos cobradores das Casas Bahia, e estes jamais deveriam voltar a telefonar para a casa da reclamante. Não tendo observado tal cautela, os ?caçadores de Wesley?, pela insistência, desrespeitaram o sossego alheio, ato que poderia ser denunciado à polícia por configurar contravenção penal, na modalidade de "perturbação da tranqüilidade", com pena de prisão simples de 15 dias a dois meses ou multa. A persistência das ligações telefônicas, em casos como o citado, também enseja o direito à reparação por dano moral em favor da vítima do incômodo. JOSUÉ RIOS, advogado, é especialista em Direito do Consumidor e colunista do JT. As cartas devem ser enviadas para spreclama.estado@grupoestado.com.br, pelo fax 3856-2940 ou para Av. Engenheiro Caetano Álvares, 55, 6.º andar, CEP 02598-900, com nome, endereço, RG e telefone, e podem ser resumidas. Cartas sem esses dados serão desconsideradas. Respostas não publicadas são enviadas diretamente aos leitores.