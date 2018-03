Velório de Arthur Sendas será feito nesta segunda no Rio

O corpo do empresário Arthur Sendas, 73 anos, será velado a partir das 14h30 desta segunda-feira, 20, na Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ), no centro da cidade. Sendas foi assassinado dentro de seu apartamento e morreu por volta das 2h35 da manhã de segunda-feira. A polícia acredita que Roberto Costa Júnior, de 28 anos, assassinou o empresário entre 23 horas e 23h30, segundo informações da delegada-adjunta da 14ª Delegacia de Polícia do Leblon, Bianca Araújo, que havia escutado o depoimento de dez pessoas até a manhã desta segunda. Costa Júnior é motorista de um dos netos do empresário e filho de um motorista da família. Ele trabalha com a família Sendas há dez anos, tinha acesso livre ao prédio e já é considerado foragido pela Polícia. O crime teria sido motivado por dificuldades financeiras de Costa Júnior, que foi flagrado pelas câmeras de segurança entrando e saindo do prédio, antes e depois do crime. "Nestes 42 anos de convivência, nunca presenciei uma discussão ou falha dele com qualquer funcionário. Não sabemos o que aconteceu", disse o Relações Públicas do grupo Sendas, Paulo de Casto, 68 anos, na porta do Instituto Médico Legal (IML), onde o corpo do empresário está sendo necropsiado. Duas perícias foram feitas no apartamento do empresário. O titular da 14ª Delegacia, do Leblon, Alberto Lage, e o perito Hélio Martins, do Instituto de Criminalística (IC) Carlos Éboli, estiveram no local. Uma perfuração à bala foi encontrada na porta de entrada de serviço do apartamento. Presidente do grupo Sendas e conselheiro da Petrobras, Sendas deixa três filhos, e será enterrado às 14 horas da terça-feira, 21, no cemitério São João Batista, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. O enterro estava marcado para as 11 horas, e foi transferido a pedido de um dos filhos do empresário, Nelson Antonio Sendas, de 48 anos, que está no exterior e viaja ao País para acompanhar o enterro. Texto ampliado às 13h44 para acréscimo de informações.