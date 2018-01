Vencedora do 'BBB' depõe à polícia sobre agressão durante reality show

RIO - A vencedora da 17ª edição do programa Big Brother Brasil (BBB 17), Emilly Araújo, de 20 anos, prestou depoimento à Polícia Civil, na manhã desta segunda-feira, 17, sobre a suposta agressão que teria sofrido de outro participante, o médico Marcos Harter, de 37, com quem teve um relacionamento durante o reality show da TV Globo. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Emily chegou à delegacia escoltada por três homens. Marcos, que foi expulso da 17ª edição do reality show por causa da denúncia, prestou depoimento no mesmo local no último dia 12.

O inquérito foi aberto pela delegada Viviane da Costa, que analisou vídeos de discussões do casal durante o programa. Se ficar comprovado que Harter agrediu Emilly, ele pode ser indiciado e preso nos termos da Lei Maria da Penha.

A emissora de televisão expulsou Marcos ao alegar uma regra do Big Brother que determina a saída de qualquer participante que agrida um colega. Pelo Twitter, horas após ser expulso do BBB, Harter pediu desculpas e disse que não teve a intenção de agredir Emilly.

"Como todo casal, passamos por momentos de alegria, ansiedade, euforia e tensão. Jamais tive a intenção de machucar física ou emocionalmente uma pessoa pela qual nutri tanto carinho e afeto", escreveu o médico. "O programa tem um formato destinado a levar nosso emocional ao limite, e consequentemente os nervos à flor da pele. Repito: jamais tive a intenção de machucá-la ou agredi-la. Estou surpreso com tudo o que está acontecendo. Peço desculpas a todos os envolvidos, Emilly e sua família, demais participantes e a todo Brasil."