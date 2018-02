Vendaval deixa mais de 150 mil casas sem energia no RS

SÃO PAULO - Os fortes ventos que atingem o Rio Grande do Sul desde a madrugada desta terça-feira, 14, deixaram pelo menos 154 mil residências sem energia elétrica no Estado. Entre as cidades mais atingidas estão Pelotas, Região Metropolitana de Porto Alegre e Camaquã, segundo a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (CEEE), que contabilizou falta de fornecimento para 122 mil consumidores. A empresa informou que 170 equipes trabalham para restabelecer o serviço.

Entre os clientes da Rio Grande Energia (RGE), cerca de 15 mil estão com o fornecimento interrompido. Até às 16h30, os municípios mais atingidos eram: Caxias do Sul, Passo Fundo, Nova Prata, Bento Gonçalves e Palmeira das Missões.

Segundo a AES Sul, a maioria dos 17 mil imóveis sem energia são de Santa Cruz, Novo Hamburgo, Sapiranga e São Leopoldo. Em todos os casos, não há previsão para a normalização da energia.