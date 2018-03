Vendedor que manteve reféns em ônibus no Rio é preso O vendedor ambulante André Luís Ribeiro da Silva, de 35 anos, que manteve a ex-mulher Cristina Ribeiro e outros 40 passageiros reféns dentro de um ônibus por dez horas em novembro do ano passado, foi preso na quarta-feira, 3, após uma audiência no Fórum de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A liberdade provisória dele foi cassada no dia 31. Silva já respondia a uma acusação de cárcere privado e coação. Ele foi levado para a carceragem da 52.ª Delegacia de Polícia, em Nova Iguaçu. A audiência foi realizada no Juizado Especial Criminal do município, com a presença de passageiros que estavam no ônibus, da linha 499, no dia do seqüestro. A defesa do acusado informou que ele estava na casa de parentes e trabalhava em um açougue de Nilópolis, também na Baixada, que pertence a um tio.