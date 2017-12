Venezuela atinge 2,92 milhões de barris de petróleo/dia A produção de petróleo da Venezuela atingiu a cota do país de 2,92 milhões de barris diários dentro da Opep, informou o presidente da estatal Petroleos de Venezuela ou PdVSA, Ali Rodriguez. Segundo ele, a Opep não deverá alterar as cotas de produção dos países-membros na reunião de amanhã. Rodriguez disse que as exportações iraquianas não devem ser retomadas até o ano que vem.