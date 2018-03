Ventania deixa 70 mil gaúchos sem luz Uma ventania de 70 quilômetros por hora deixou 70 mil gaúchos sem energia elétrica na madrugada deste domingo. O vento forte atingiu várias cidades da Região da Serra como Caxias do Sul, Nova Prata e Cambará do Sul, além de Taquara, no Vale do Taquari. Os problemas, no entanto, foram rapidamente resolvidos pelas operadoras de energia e a falta de luz, até o final da tarde se resumia a pontos isolados nos municípios atingidos. A ventania também causou prejuízos em Porto Alegre, onde os bairros Petrópolis, Jardim Sabará, Lomba do Pinheiro, Sarandi, Restinga e Ipanema também tiveram corte de energia, já restabelecidas pela Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE). Em Viamão, Guaíba, Alvorada e Barra do Ribeiro, na região metropolitana da capital gaúcha, o vendaval derrubou galhos de árvores sobre os fios da rede elétrica, ocasionando cortes de energia em algumas residências.