Ventanias, raios e queda de granizo são esperados no sul do país

SÃO PAULO - Uma nova frente fria que avança sobre a região sul do Brasil e nuvens bastante carregadas estão crescendo nos três estados, mas principalmente sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, de acordo com o Climatempo. Há risco de chuva forte, ventania, queda de granizo e raios nos três estados.

No decorrer desta terça-feira, 21, quantidades de chuva acima de 50 milímetros podem ser acumuladas em muitas áreas do estado gaúcho, inclusive na grande Porto Alegre. As rajadas de vento podem superar os 75 km/h, e há risco de alagamentos nos centros urbanos.

A quantidade de chuva acumulada at o fim desta terça-feira, 21, pode chegar aos 50 milímetros, especialmente em localidades do sul de Santa Catarina, no planalto e no oeste. As rajadas de vento podem chegar aos 75 km/h. Há risco de raios.

No Paraná, as pancadas de chuva tendem a ocorrer principalmente tarde e noite. Na Grande Curitiba, em áreas próximas da divisa com o Santa Catarina e da fronteira com o Paraguai e a Argentina, chove a qualquer hora. Há condições para raios em todo o Estado. No decorrer do dias, as rajadas de vento podem chegar aos 75 km/h. O volume de chuva acumulado até o fim do dia não deve superar os 40 milímetros.