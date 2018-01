Ventos chegam a 142 km/h em Santa Catarina, diz Defesa Civil

A cidade de Caibi, em Santa Catarina, registrou ventos de 142,5 quilômetros por hora, na manhã desta segunda-feira, 28, segundo relatório da Defesa Civil do Estado. No Rio Grande do Sul, são 12 municípios em alerta e no Paraná a previsão é de mais chuva nesta segunda.

Além do vento forte, o granizo e o temporal também causaram prejuízos no Estado neste fim de semana. Segundo a Defesa Civil, nos últimos dois dias, 29 municípios das regiões oeste, meio-oeste, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e sul foram afetados.

O órgão estima que o número de casas danificadas ultrapassam quatro mil e o número de pessoas diretamente afetadas chegue a mais de 40 mil. Em toda Santa Catarina são de 4.490 imóveis danificados. Há 1.132 pessoas desalojadas e 2.746 desabrigadas, segundo dados baseados nos relatórios das prefeituras.