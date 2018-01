Verão começa hoje com sol na maior parte do País

O verão começa hoje com sol forte e tempo firme na maior parte do País. Segundo boletim da agência Climatempo, São Paulo terá um dia de céu claro e temperaturas altas. Não há previsão de chuva. A máxima é de 33ºC e a mínima de 19ºC. No Rio de Janeiro, o tempo segue firme, com máxima de 35ºC e mínima de 18ºC.

O tempo também fica aberto em Santa Catarina e no Paraná. Uma nova frente fria chega ao Rio Grande do Sul, onde o sol aparece hoje entre nuvens e ocorrem pancadas de chuva durante o dia. No Centro-Oeste, o sol aparece, mas pode chover no Mato Grosso, em Goiás e no Mato Grosso do Sul. Nas regiões Norte e Nordeste também haverá nebulosidade e deve chover no decorrer do dia.