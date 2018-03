Verba de Comunicação vai para o Tietê Após extinguir a Secretaria de Comunicação do governo paulista, o governador Geraldo Alckmin decidiu ontem remanejar R$ 24 milhões da verba que estava prevista para a pasta. O destino do montante foi o Departamento de Águas e Energia Elétrica (Daee), que a usará para desassorear a calha do Rio Tietê.