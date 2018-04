Verba para recapeamento é desconhecida Um total de R$ 317,7 milhões foram investidos, entre 2005 e 2008, no recapeamento da malha viária da capital paulista. Mas o valor destinado a esse serviço em 2009 continua indefinido. Os números só foram divulgados após a publicação de uma reportagem, ontem, sobre a diminuição de vias recapeadas: no ano, apenas 14,05 km foram recapeados. A média nos últimos quatro anos é de 222 km/ano. O valor que será investido até o fim do ano com o serviço causou divergência entre o prefeito Gilberto Kassab (DEM) e Matarazzo. Ontem, Kassab afirmou não saber quanto do Orçamento 2009 será utilizado para as obras de recapeamento, mas indicou quem poderia saber: "O secretário (Matarazzo) sabe do repasse." O prefeito aproveitou para dizer que a prioridade de sua gestão está nas áreas de Saúde e Educação. "Continuo dizendo que não sei de quanto é a verba do recapeamento, pois estamos fazendo a realocação dos recursos. Eu ainda não defini", afirma Matarazzo. Ele também explica que o ritmo dos anos anteriores não deverá ser mantido neste ano. "Qualquer que seja o número (de km recapeados), jamais será igual ao dos anos anteriores."