Vereador da Bahia é preso com carro roubado na BR-030

São Paulo, 24 - O vereador Jonathan Wagner Farias, foi preso na tarde desta última segunda-feira, 23, ao ser abordado pela Polícia Rodoviária Federal da Bahia com um veículo roubado na BR-030. Segundo a polícia, Farias não estava com os documentos do carro.

Durante operação de fiscalização de rotina, o vereador da cidade Ibiassucê, da Bahia, foi abordado por agentes da PRF às 17h40, no km 157 da BR-030, que interliga o Distrito Federal, em Brasília até o município de Maraú, no Sul da Bahia. De acordo com informações da polícia, o homem dirigia um Fiat Strada e não portava documentos do veículo.

Após a inspeção no carro foi constatado que tratava-se de um carro roubado em Campinas, no interior de São Paulo, em setembro de 2010 e que estava com a placa trocada.

O vereador Farias foi preso em flagrante e vai responder pelo crime de receptação. Ele foi conduzido para a Polícia Judiciária de Guanambi para os procedimentos legais.