Vereador de Rio Claro suspeito de tráfico é preso na praia O vereador de Rio Claro José Pereira dos Santos (PTB) foi preso nesta sexta-feira por investigadores da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) da cidade em uma praia do litoral paulista. Santos estava sendo levado para Rio Claro no final da tarde. Ele é suspeito de envolvimento com tráfico de entorpecentes. O delegado seccional da cidade, Joaquim Dias Alves, informou que não sabia para onde o acusado seria levado e comentou que ainda não tinha detalhes da operação. Santos estava foragido há uma semana, desde que sua prisão fora decretada pela Justiça de Rio Claro. O vereador pediu afastamento da Câmara Municipal por três meses. O Legislativo anunciou que pretende criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar as acusações. O advogado de Santos, Ariovaldo Witzel Júnior, teve negado pela Justiça o pedido para que o vereador respondesse ao processo em liberdade.