Vereador é morto na região metropolitana de Curitiba O vereador de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, Valdomiro Francisco da Silva (PP), de 34 anos, foi morto por volta das 20 horas de segunda-feira, 21, quando estava conversando com cerca de 30 amigos em um bar na cidade. Um homem, aparentando 19 anos, entrou no local, deu quatro tiros em direção ao vereador e fugiu a pé. Dois tiros atingiram a vítima, no tórax e na cabeça. A polícia passou o dia tentando levantar pistas que possam levar ao motivo do assassinato. Nenhuma hipótese foi descartada. Testemunhas também foram ouvidas para a elaboração de um retrato-falado. A administração municipal decretou luto de três dias. O vereador era casado e tinha três filhas.