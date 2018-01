Vereador pede afastamento de prefeito de São Sebastião As denúncias de corrupção envolvendo o prefeito de São Sebastião, no Litoral Norte Paulista, Juan Garcia (PPS) levaram um vereador da cidade a pedir o afastamento do político. O parlamentar Marcos Aurélio Leopoldino dos Santos (PSDB) protocolou nesta-terça, no Ministério Público e na Procuradoria Geral do Estado, um pedido para afastamento de Garcia e dos secretários municipais Alberto Guilherme Carlini, chefe de governo e Thales Guilherme Carlini, secretário de obras, por improbidade administrativa. No município o pedido foi encaminhado ao promotor de Justiça Luiz Fernando Marques Guedes. Segundo o procurador do Legislativo, Samir Toledo Viana, o documento pede que o Ministério Público afaste "com urgência" do cargo os funcionários e o prefeito por suposto envolvimento em denúncias de corrupção e ações administrativas que serviriam a interesses particulares nos os últimos dois anos. "Inúmeras notícias publicadas em jornais de grande repercussão e em canais de TV e rádio apontam que a cidade pode estar sendo acometida de um mal quase insuperável, a possibilidade de poderoso esquema de corrupção comprometendo o município como um todo", informou o vereador. Ainda segundo Leopoldino, muitos moradores procuram o Legislativo para saber se as denúncias vão realmente ser apuradas e se terão algum resultado.