Vereador quer alvará provisório para comércio Dois dias após participar de uma vistoria no Shopping Bourbon e divulgar que várias autoridades, incluindo o prefeito Gilberto Kassab, participariam da inauguração de um empreendimento irregular, o vereador Aurélio Miguel (PR) defendeu ontem na Câmara um projeto, aprovado anteontem em primeira votação, que concede alvará provisório de 1 ano para estabelecimentos comerciais da capital em processo de regularização. Mas o ex-judoca - que, no fim de 2007, defendeu o fechamento dos shoppings Metrô Itaquera e Santana por falta de licença - diz que o Bourbon precisa "ser regularizado". Ontem, ele foi à tarde ao local e se indignou após a Prefeitura ter impedido dois de seus assessores de participarem da vistoria. "Não ficou claro se o shopping cumpriu as contrapartidas por ser pólo gerador de tráfego." Dê sua opinião Questionado pelo Estado se a defesa de alvarás provisórios não era uma postura contraditória, o vereador ressaltou que o Bourbon não seria beneficiado pelo seu projeto, mesmo que fosse sancionado. "Ele não tem Habite-se", respondeu. "Se você quer dizer que eu cometi contradição, está mal-intencionado. Não larguei à toa uma medalha de ouro e R$ 1 milhão em contratos para defender meus ideais de cidadania." Entretanto, sobre seu projeto que concede alvarás provisórios, Miguel mostrou convicção divergente à de anteontem - quando foi indagado sobre a segunda votação. "Acho que não (passa). Precisava vir do Executivo, para gerar entendimento. É um projeto que desperta vaidades na Casa." No fim da mesma noite, o parlamentar procurou a reportagem e disse que defenderia a aprovação da lei, principalmente para beneficiar "pequenos comerciantes". A mudança de posição continuou ontem pela manhã, quando sua Assessoria de Imprensa divulgou nota oficial. "Com esse projeto, todos terão um prazo para se adequar às diversas exigências para a obtenção de licença definitiva, bem como o poder público fica obrigado a cumprir os prazos definidos para a análise dos processos, o que levará a um aumento de produtividade, arrecadação e legalidade das atividades do Município", diz o texto. No fim da tarde, novamente questionado sobre a mudança na defesa do seu projeto, Miguel voltou a dizer que o melhor seria que o Executivo mandasse um projeto que permitisse a concessão de alvarás.