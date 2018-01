Vereador recebe cobra em possível vingança Ao abrir uma embalagem de presente, o vereador de Porto Alegre Juarez Pinheiro (PT) tomou um grande susto nesta terça-feira. A caixa continha uma jararaca (filhote) de 20 centímetros sobre um exemplar do jornal do Montepio dos Funcionários do Município de Porto Alegre e um cartão com felicitações pelo Dia dos Namorados. A cobra foi enviada à Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul. É a segunda intimidação que Pinheiro sofre em apenas dois meses. Em março ele foi agredido por desconhecidos numa rua do bairro Cidade Baixa. Depois de tratamento médico, Pinheiro submete-se até agora a sessões de fisioterapia para recuperar os movimentos do braço esquerdo. O vereador foi um dos mais atuantes na CPI que apurou irregularidades no Montepio dos Funcionários do Município de Porto Alegre. Ao saber do inusitado presente ao colega, o presidente da Câmara de Vereadores, José Fortunati (PDT), entrou em contato com o Secretário de Segurança e Justiça do Estado, José Paulo Bisol, pedindo providências. Foram destacados policiais para executar a perícia e iniciar as investigações do caso. A Polícia Civil já tem retrato falado do homem que entregou o pacote na tarde desta segunda-feira e havia ficado fechado até esta terça-feira de manhã no gabinete do parlamentar.