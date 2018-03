Vereadora é presa por tentar mudar depoimentos A vereadora do PSDB em Murutinga do Sul Regina Neife Jordão de Paiva, de 44 anos, foi presa ontem em flagrante pela Polícia Civil da cidade, localizada no noroeste paulista. Ela é acusada de ter tentado mudar os depoimentos de dois garotos vítimas de pedófilos. Um primo da vereadora, que está em seu quarto mandato, estaria envolvido na rede de abuso de crianças e jovens na cidade, a segunda desbaratada pela polícia neste mês. Para livrar o parente da prisão, Regina, segundo um delegado, ofereceu vantagens financeiras a duas mães, para que elas convencessem os filhos a mudar os depoimentos na delegacia. A vereadora também teria emprestado um gravador a uma mulher, para que ela gravasse a fala de um menino, filho da vizinha. "Apreendemos o gravador e o enviamos para a perícia em Andradina. Ainda não ouvimos a gravação", afirmou o delegado. O gravador pertence à prefeitura, segundo o policial. INVESTIGAÇÃO O inquérito está sob segredo de Justiça, "para preservar as vítimas". Além da vereadora, transferida para a Cadeia Pública Feminina de Mirandópolis, outras quatro pessoas são acusadas de tentar "comprar" testemunhas. Há mais pessoas sob investigação e que poderão ser detidas, segundo o delegado, sem citar nomes. Em meados deste mês foram denunciados 28 acusados de pedofilia também em Murutinga do Sul. Três pessoas são consideradas foragidas pela polícia.