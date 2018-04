Vereadora vê ''força enorme'' para eleger Paes

A vereadora Andrea Gouvêa Vieira (PSDB) afirmou que os R$ 30 milhões garantidos pelo aditivo aos contratos com as agências de publicidade que atendem a administração municipal "com certeza" darão "uma força enorme" à candidatura à reeleição do prefeito Eduardo Paes.

De acordo com a parlamentar, dos R$ 120 milhões originais, Paes empenhou, até agora, R$ 89,6 milhões - R$ 35,6 milhões em 2010 e R$ 54 milhões em 2011. Do total, R$ 77 milhões já foram liquidados, e R$ 77 milhões, pagos. Restam por empenhar cerca de R$ 30 milhões, que, somados aos R$ 30 milhões do aditivo, darão R$ 60 milhões para o prefeito gastar em publicidade em sete meses, até o início de abril, quando, segundo a vereadora, as restrições do ano eleitoral obrigarão a prefeitura a cessar a propaganda.

"Já que ele (o prefeito) não pode aditivar o contrato em 2012, está se protegendo", analisou. Na avaliação da vereadora tucana, o prefeito tem investido muito em publicidade na internet, com sites, blogs e inserções em redes sociais, mostrando fortemente as obras visando à Olimpíada de 2016, além de anúncios em mídias tradicionais, como a televisão, mostrando realizações de sua administração, como o Bolsa Carioca (versão municipal do Bolsa Família) e as Clínicas da Família. "Não sei quanto isso custa", afirmou Andréa. R