Vereadores aprovam 197 cargos

A quatro dias do recesso parlamentar e no meio de um pacote com 33 projetos aprovados, a gestão Gilberto Kassab (DEM) conseguiu passar ontem em primeira discussão, com 38 votos favoráveis e 9 contrários, um projeto que descongela 158 cargos comissionados da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. O impacto na folha de pagamento do governo em 2009 será de R$ 6.469.212,54, segundo estudo técnico da liderança do PT na Câmara. Além dos cargos descongelados, o projeto criou outros 39 de livre indicação, totalizando 197 novos cargos de confiança. Segundo defendeu o líder de governo José Police Neto (PSDB), as funções descongeladas servem para as indicações de funcionários nos 30 novos parques abertos desde 2006. "O governo quer reestruturar a pasta para permitir o bom funcionamento dos novos parques." A bancada do PT fez oposição isolada. O "centrão", que chegou a se opor ao projeto na semana passada, ontem não colocou empecilhos, após acordo com o governo de teor não revelado. Para o PT, contudo, Kassab criou o "trem da alegria do Verde" com o projeto, que deve passar em segunda discussão na sessão de amanhã. "O (José) Serra tinha congelado esses cargos em 2005, dizia que a administração do PT era ?faustosa?, gastava demais. E agora vemos que o Kassab mudou de idéia e quer inflar a secretaria com cargos só de confiança", disse João Antonio (PT). Kassab também conseguiu aprovar ontem, só que já em segunda discussão, projetos que autorizam melhoramentos urbanos em bairros da periferia, com a ampliação de ruas, e a concessão de terrenos a entidades como a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e a PUC-SP. ORÇAMENTO Após o pacote de ontem, a Câmara deve votar nova rodada de projetos de vereadores hoje e o orçamento reduzido de R$ 29,4 bilhões para R$ 27,2 bilhões nas sessões de quinta e sexta-feira.