Véspera de feriado tem movimento tranquilo nos aeroportos do país

Fabiana Marchezi, da Central de Notícias

SÃO PAULO - O movimento estava tranquilo nos principais aeroportos do país na noite desta quinta-feira, 1º, véspera do feriado prolongado de Páscoa.

De acordo com o último boletim divulgado pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), até as 23 horas, 322 dos 2.207 voos programados atrasaram mais de meia hora, o que representa 14,6% do total. Outras 57 operações foram canceladas (2,6%).

Ainda segundo a estatal, no Aeroporto Internacional de São Paulo (Cumbica), em Guarulhos, na Grande São Paulo, dos 202 voos previstos, 29 atrasaram (14,4%) e nove foram cancelados (4,5%).

Já no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, 35 das 247 operações programadas atrasaram (14,2%) e nove foram canceladas (3,6%).