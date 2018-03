Vestido de eleita causa polêmica em redes sociais

Adepta de trajes austeros nos meses da campanha, quase todos em tons avermelhados, a presidente eleita surpreendeu ao aparecer ontem envergando um tailleur azul acetinado com detalhes em renda bordô. Amigos da eleita disseram que foi uma criação da costureira gaúcha Luísa Stadtlander, a mesma que confeccionou o vestido que Dilma usou no casamento da filha Paula. A assessoria de imprensa de Dilma informou que a peça não foi confeccionada por um estilista famoso, mas por uma costureira do Rio Grande do Sul, cujo nome não foi divulgado.