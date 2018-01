Vestidos de PM, marginais assaltam e seqüestram Um marginal foi morto, e a vítima, uma adolescente de 12 anos, que havia sido seqüestrada, após assalto ao apartamento da família, no bairro do Gonzaga, em Santos, foi resgatada pela Polícia, sem ferimentos. O assalto, ocorrido na noite desta terça-feira, a um edifício de luxo localizado na Avenida Vicente de Carvalho, em frente à Praia do Gonzaga, mobilizou toda a polícia da Baixada Santista para a localização dos marginais, que levaram a filha da dona do imóvel, além de roubar grande quantidade de jóias e cerca de R$ 10 mil em dinheiro. Vestidos com a farda da Polícia Militar, os três assaltantes dominaram o porteiro do prédio, ordenando que chamasse a moradora do terceiro andar, com a justificativa de que seu carro havia sido batido na garagem. Apenas a empregada desceu, foi dominada pelos marginais, que aproveitaram para subir até o apartamento. Para evitar que a Polícia fosse acionada imediatamente, eles levaram a adolescente, que foi trancada no porta-malas do Golf, utilizado durante o assalto. Uma mulher, residente no prédio, desconfiou dos policiais pelo fato de eles usarem tênis, em vez de sapatos. Foi ela quem chamou a Polícia. O Golf foi localizado na área central de São Vicente. O alarme chamou a atenção dos pedestres, que viram dois homens fugindo com uma mochila. A adolescente, confinada no interior do carro, acabou sendo libertada. Durante a perseguição, um dos marginais, que até a noite desta quarta-feira não havia sido identificado, foi morto. Segundo informou o cabo Roberto Carlos Pereira, do 39º Batalhão da Polícia Militar, que atuou na ocorrência, o assaltante resistiu à abordagem, tentando atirar nos policiais. Os outros dois conseguiram fugir e todo o produto do roubo foi recuperado.