Veterinários tentam capturar macaca que atacou menina no PE

Veterinários e técnicos do Horto Dois Irmãos, no Recife, estão tentando capturar a macaca da espécie aranha que atacou, na tarde da última quarta-feira, 7, uma adolescente de 13 anos que visitava o zoológico. O animal está isolado numa árvore e os profissionais ainda não conseguiram alcançá-lo. A jovem Raíssa Lopes Ferreira, que é portadora de Síndrome de Down, participava de um passeio com outras crianças pelo Horto Dois Irmãos. A macaca, que vive em ilhas dentro do zôo, fugiu para a área dos visitantes e atacou a adolescente. Raíssa Ferreira teve ferimentos no rosto e foi levada para o Hospital da Restauração, onde está internada. Ela deve ter alta nesta quinta-feira, 8.