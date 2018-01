Via Dutra é liberada após engavetamento de veículos O tráfego foi liberado na Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, onde 12 carros se envolveram num engavetamento na manhã de hoje. O acidente, que aconteceu na altura do quilômetro 225, ainda causa quase quatro quilômetros de lentidão. Outro engavetamento, por volta das 6h30, também causou congestionamento na pista sentido São Paulo, na altura do quilômetro 202, região de Arujá, na região metropolitana de São Paulo. O acidente envolveu quatro veículos de passeio e um ônibus, deixando quatro pessoas feridas levemente. A pista ficou totalmente interditada, causando cerca de dois quilômetros de lentidão. Segundo a Novadutra, empresa que administra a rodovia, o tráfego já se normalizou.