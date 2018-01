Via Dutra tem 5 km de congestionamento A Rodovia Presidente Dutra tem cinco quilômetros de congestionamento a partir do quilômetro 217, em Guarulhos, na pista expressa, sentido São Paulo, por causa do excesso de veículos, esta manhã. De acordo com a concessionária Nova Dutra, há outros dois pontos de congestionamento na rodovia, em São José dos Campos. Na altura do quilômetro 147, sentido São Paulo, há dois quilômetros de congestionamento também pelo excesso de veículos. Já no quilômetro 155, no sentido do Rio de Janeiro, há 2,5 quilômetros de congestionamento por causa de um caminhão tombado que ocupa a faixa da direita da pista expressa. Segundo a Nova Dutra, o acidente aconteceu na noite de ontem, mas o caminhão será removido apenas esta manhã.