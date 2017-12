Via Dutra terá 25 radares fixos a partir de segunda-feira

Entram em operação a partir da zero hora de segunda-feira, 1, 25 radares fixos na Rodovia Presidente Dutra, que liga Rio de Janeiro a São Paulo, segundo informações do site da NovaDutra, concessionária da estrada pertencente ao Grupo CCR. A autorização foi dada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) à NovaDutra, que já instalou faixas ao longo da rodovia, avisos por meio de painéis eletrônicos e distribui folhetos nas praças de pedágio. De acordo com o site da concessionária, os pontos de controle de velocidade foram implantados "em pontos estratégicos" da Rodovia Presidente Dutra com o objetivo de que os usuários respeitem os limites de velocidade - que vão de 80 km/hora nas marginais até 110 km em vários trechos. No trecho paulista da estrada, os aparelhos estarão concentrados em Guarulhos (cinco pontos), Santa Isabel, São José dos Campos (duas unidades), Caçapava e Lavrinhas. Já no trecho fluminense, os radares estarão localizados em Piraí, Serra das Araras (cinco pontos), Nova Iguaçu (cinco unidades), Belford Roxo (dois pontos) e Pavuna (duas unidades). A concessionária alerta que a operação do sistema de controle de velocidade da NovaDutra complementará o trabalho realizado pela Polícia Rodoviária Federal de fiscalização com radares móveis.