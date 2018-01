Viaduto é interditado na Via Dutra devido às chuvas As fortes chuvas que atingiram várias partes do Estado de São Paulo nos últimos dias comprometeram a estrutura de um viaduto localizado na altura do quilômetro 149 da Via Dutra, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. A forte chuva de terça-feira teria rompido uma adutora da Sabesp formando uma cratera na avenida que passa sob o viaduto, construído em 1940. Por causa da suspeita de que a cratera tenha abalado a estrutura do viaduto, a pista central da rodovia foi interditada em ambos os sentidos entre os quilômetros 149 e 151. A interdição, segundo a Polícia Rodoviária Federal, foi feita à 1h da madrugada desta quarta-feira e será por tempo indeterminado. Às 6h45 desta manha, o motorista não encontrava problemas no tráfego na região, mas a previsão da Polícia Rodoviária é de que interdição cause um longo congestionamento no decorrer desta quarta-feira. Esta matéria foi atualizada às 7h20 para acréscimo de informações.